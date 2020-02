Bettel will für «Transparenz» sorgen

«Die Monarchie muss gestärkt werden», sagte Xavier Bettel vor Journalisten. Der Premierminister (DP) hat am Mittwoch – fünf Tage nach der Veröffentlichung des Berichts – Reformansätze zur Funktionsweise des großherzoglichen Hofes vorgestellt.

In der Sache bestand Xavier Bettel auf «Transparenz». Dies betreffe zum einen «die finanzielle Transparenz»: Jede offizielle Ausgabe müsse kontrolliert werden können. Was die persönlichen Ausgaben betreffe, so müssten diese natürlich nicht im Staatshaushalt erscheinen, erläuterte Bettel. Der Premierminister sprach außerdem von einer Güterverwaltung, die sich voll und ganz darauf konzentrieren solle, die Güter und das private Eigentum der großherzoglichen Familie zu verwalten.

Des Weiteren sprach Bettel die Transparenz «auf der Ebene der Personalverwaltung» an. Es sei notwendig, bestimmte Dienste zusammenzulegen und die Position des Hofmarschalls müsse gestärkt werden. Dessen Stellung hatte Waringo in seinem Bericht als Schwachstelle ausgewiesen.

Kein Platz für die Großherzogin im Organigramm

Ein Organigramm müsse aufgestellt werden, sagte der Premierminister weiter. Er griff damit Waringos Kritik an der aktuellen Personalstruktur des Hofes auf. Im Organigramm sollen «die verschiedenen Posten und Zuständigkeiten am großherzoglichen Hof festgehalten werden. Da ist kein Platz für die Großherzogin», sagte er. «Das hindert sie natürlich nicht daran, eine Rolle zu übernehmen», schloss er. Die Vorwürfe von Gewalt gegen Mitarbeiter am Hof wollte Bettel nicht kommentieren.

Der Regierungschef betonte die gute und vertrauensvolle zusammenarbeit mit dem Hof. Der Großherzog sei bereit, «konstruktiv an der Reform der Institution zu arbeiten» und habe «prinzipielle Zustimmung» zu Änderungen gegeben. Es wurde kein Zeitplan für die Reform vorgelegt, aber Bettel stellte klar, er wolle schnell handeln. Die Maßnahmen sollten kein Papiertiger bleiben – wie in der Vergangenheit. «Ein zweiter Waringo-Bericht in drei oder vier Jahren, das können wir uns nicht leisten», sagte Bettel. Deswegen soll der Hof künftig einen jährlichen Rechenschaftsbericht abliefern.

(L'essentiel)