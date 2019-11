«Miss World muss nicht nur schön sein»

Artikel per Mail weiterempfehlen

L'essentiel: Melanie, Du bist am Mittwochabend in London angekommen. Hier wird die Wahl zur Miss World stattfinden. Wie ist dein erster Eindruck?

Melanie Heynsbroek (Miss Luxembourg): Bei meiner Ankunft am Flughafen Heathrow wurde ich gleich von den Organisatoren abgeholt und habe auch schon andere Missen kennengelernt: Miss Guadeloupe, Miss Greece, Miss USA, Miss Venezuela. Dann ging es gleich weiter ins Hotel. Wir sind alle in Zweierzimmern untergebracht. Ich freue mich sehr auf die nächsten Tage und darauf, Luxemburg hier vertreten zu dürfen.

Was sind Deine Ambitionen für die Wahl zur Miss World 2019?

Ich werde mein Bestes geben! Ich freue mich einfach, dabei zu sein.

Die Wahl findet erst am 14. Dezember statt. Es bleiben also noch 24 Tage vor der großen Nacht. Wie wirst du deine Zeit bis dahin verbringen?

Wir mussten schon am 20. November ankommen, weil bis zum Finale noch viele Workshops auf dem Programm stehen. Wir machen viel Sport, lernen Choreographien, aber auch, wie wir uns in den Sozialen Medien am besten präsentieren können.

Du sprichst fünf Sprachen (Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Englisch und Russisch). Das ist doch die beste Voraussetzung, um die anderen Kandidatinnen kennen zu lernen.

Ja, ich habe schon Französisch mit Miss Guadeloupe, Russisch mit Miss Belarus und Miss Bulgaria gesprochen und Deutsch mit Miss Netherlands. Aber in der Gruppe sprechen wir meist alle Englisch.

Wie ist die Stimmung?

Gut, bisher sind alle nett.

Vor dem Fernseher hat man manchmal den Eindruck, bei solchen Wettbewerben geht es ziemlich hart zur Sache und einige Frauen tun alles, um sich zu profilieren. Ist das so? Worüber redet ihr?

Ich habe noch nicht viel Rivalität gespürt. Aber wird sind ja auch gerade erst angekommen. Bisher haben wir vor allem über unsere Anreise gesprochen, weil einige Mädchen zwei Tage gebraucht haben, um nach London zu kommen. Sie kommen ja aus der ganzen Welt.

Hast Du schon eine persönliche Favoritin für die Miss World?

Im Moment kann ich das noch nicht beantworten. Denn Miss World muss ja nicht nur schön sein. Darum muss ich die anderen erstmal kennenlernen, um zu sehen, wer das Zeug zur Miss World hat.

(fl/L'essentiel/mb)