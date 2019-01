Hauptstadt-​​Verkehr steuert auf heikle Zeiten zu

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Stadt Luxemburg hat am Donnerstagmorgen die Presse versammelt, um über die anstehenden Bauvorhaben zu informieren. Ab kommenden Samstag ist im Zentrum der Hauptstadt und im Bahnhofsviertel mit erheblichen Verkehrsstörungen zu rechnen. Insgesamt stehen drei Großprojekte an: der Ausbau der Straßenbahnlinie zwischen dem Boulevard Joseph II. und der Avenue Emile Reuter, Kanalarbeiten auf der Avenue de la Liberté sowie Tram-Arbeiten an der Büchler-Brücke.

«In den nächsten Jahren werden zahlreiche Bauarbeiten auf die Straßen der Hauptstadt zukommen. Wir wollen die Bevölkerung regelmäßig über den aktuellen Stand der Dinge informieren», betonte Patrick Goldschmidt, Schöffe der Stadt Luxemburg. «Vor allem die Straßenbahnbaustelle dürfte zunächst Probleme mit sich bringen. Die Tram garantiert aber eine bessere Mobilität in den Jahren danach.»

Auf dem Boulevard Joseph II. sind bis nächsten Mittwoch (23. Januar) Staus programmiert, auf der Avenue de la Liberté dürfte es bis kommenden Freitag (25. Januar) schwierig werden und auf der Büchler-Brücke startet die zweimonatige Bauphase am Sonntag (20. Januar). «Das wird sicherlich eine Herausforderung. Auch der öffentliche Verkehr dürfte in dieser Zeit stark beeinträchtigt sein», so Goldschmidt.

