Umweltminister treffen sich im Großherzogtum

Der Streit über neue Klimaschutzvorgaben für Autos beschäftigt die EU-Staaten am heutigen Dienstag in Luxemburg. Die Umweltminister suchen eine gemeinsame Linie, um bis zum Frühjahr mit dem Europaparlament eine verbindliche Regelung auszuhandeln. Doch schon im Kreis der 28 EU-Staaten gehen die Meinungen weit auseinander, wie schnell die Autoindustrie Klimagase einsparen soll.

Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass Neuwagen 2030 mindestens 30 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen sollen als 2020. Als Zwischenziel ist ein Minus von 15 Prozent bis 2025 vorgesehen. Deutschland trägt diese Position mit und nennt sie ambitioniert. Mehrere EU-Staaten wollen jedoch deutlich anspruchsvollere Ziele. Österreich, das derzeit den EU-Vorsitz führt, hatte den Ländern eine Einigung auf 35 Prozent vorgeschlagen.

Begrenzung der Erderwärmung sei noch möglich

Befürworter einer strikten Regelung verweisen darauf, dass der Klimaschutz schneller vorankommen müsse. Erst am Montag hatte der Weltklimarat IPCC rasches und entschiedenes Handeln angemahnt, um die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. Eine Begrenzung der Erderwärmung sei immer noch möglich, wenn sofort entschieden gehandelt werde. Die EU müsse ihre mittel- und langfristigen Klimaziele deutlich erhöhen, erklärte das Climate Action Network (CAN) am Montag in Brüssel. «Alle Augen sind jetzt auf die EU-Umweltminister gerichtet.»Die Bundesregierung fürchtet indes Jobverluste in der Autoindustrie bei einem zu schnellen Umstieg auf neue Antriebe wie E-Autos.

Carole Dieschbourg (Déi gréng), luxemburgische Ministerin für Umwelt, sieht gerade in einer klimafreundlichen Politik eine Zukunft für Europas Autoindustrie: «Wenn wir eine starke Wirtschaft haben wollen, dann muss diese zukunftsorientiert sein; eine klimafreundliche Politik schafft Arbeitsplätze», sagt sie der anwesenden Presse vor dem Treffen auf dem Kirchberg. Vor dem Hintergrund des Montag veröffentlichten IPCC-Berichts spricht Dieschbourg nun von einem «Reality Check, ob wir fähig sind, die Ambitionen (für den Umweltschutz) hochzuziehen. Wir müssen zeigen, dass wir unsere Klimaziele ernst nehmen.»

Keine Zusage für höhes Klimaziel für 2030

EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete hatte im Sommer dafür plädiert, auf internationaler Ebene bis 2030 eine Senkung der Treibhausgase der EU um 45 Prozent im Vergleich zu 1990 zuzusagen. Bisher ist das EU-Ziel 40 Prozent.

Die Umweltminister wollen auch eine EU-Verhandlungsposition für die nächste Weltklimakonferenz in Polen im Dezember festzurren – ebenfalls ein sehr umstrittenes Thema. Deutschland und einige andere EU-Staaten hatten sich gegen Pläne der EU-Kommission gewandt, schon jetzt international ein höheres Klimaziel für 2030 zuzusagen.

(L'essentiel/dpa)