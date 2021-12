Regierung schreibt sich Bienenschutz auf die Fahne

Ein Plan mit 21 Maßnahmen: Die Regierung hat beschlossen, gegen den massiven Rückgang bestäubender Insekten wie Bienen, Schmetterlinge oder Marienkäfer anzukämpfen. Es sind die natürlichen Ökosysteme und die Biodiversität, die auf dem Spiel stehen, wenn nicht gehandelt wird.

Dabei richtet sich der Fünfjahresaktionsplan (2021 bis 2026) der Regierung an alle: öffentliche Einrichtungen, Unternehmen und Privatpersonen. Der Schwerpunkt liegt auch auf der Verbesserung der allgemeinen Kenntnisse über die Artenvielfalt und soll außerdem aufzeigen, in welchen Bereichen gehandelt werden kann: in Land- und Forstwirtschaft, in Naturräumen sowie privaten wie öffentlichen Grünflächen. Ein umfassender Katalog also, der auch auf die Reduzierung der Lichtverschmutzung und des Einsatzes von Pestiziden und Chemikalien abzielt.

Die Imker in Luxemburg sind von dem Plan nicht direkt betroffen. «Wir haben unsere Arbeit gemacht», sagt Imker Jean-Paul Beck. «Nach den unglaublichen Verlusten von 30 Prozent des Bienenbestands in den Jahren 2012/2013 haben wir uns wieder erholt und zählen heute insgesamt 8000 Bienenstöcke und 500 Imker. «Dieser Plan betrifft also nicht die Honigbienen, sondern nur die Wildbienen». Dies bestätigt auch sein Imkerkollege John Weis, sprach bezüglich der Maßnahmen aber von einer «guten Initiative, die man nur unterstützen kann».

(Jean-François Colin/L'essentiel)