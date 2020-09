Ab sofort gilt Badeverbot am Obersauer Stausee

An den sechs offiziellen Stränden des Oberen Sauersees und den Stränden des Weiswampach-Sees gilt mit sofortiger Wirkung ein Bade- und Wassersportverbot. Dies teilte die Wasserwirtschaftsverwaltung in Luxemburg mit. Demnach hätten Wasseranalysen eine erhöhte Konzentration von toxischen Cyanobakterien (Blaualgen) ergeben, die Gesundheitsprobleme bei Mensch und Tier verursachen können.

«Deshalb wird mit sofortiger Wirkung ein Bade- und Wassersportverbot für die gesamte Obere Sauer und den Weiswampacher See verhängt», heißt es in der Mitteilung. Dies gelte auch für die Baggerweiher in Remerschen.

Trinkwasser nicht betroffen

Die Wasserwirtschaftsverwaltung empfiehlt zudem, Hunde und andere Haustiere nicht aus dem See trinken zu lassen und dort gefangenen Fisch nicht zu verzehren. Bei gesundheitlichen Problemen nach dem Schwimmen solle ein Arzt aufgesucht und der mögliche Kontakt mit Blaualgen erwähnt werden.

Wie die Wasserwirtschaftsverwaltung weiter mitteilt, ist das Trinkwasser aus dem Obersauer-See nicht betroffen, da das Rohwasser, das später aufbereitet wird, aus einer Tiefe von 25 Metern entnommen würde. Dort sei die Konzentration von Blaualgen sehr gering. Zudem eliminiere das Aufbereitungssystem die restlichen Toxine wirksam.

(L'essentiel)