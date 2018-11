Huawei bringt erstes 5G-​​Handy auf den Markt

Der chinesische Telekommunikationsriese Huawei, hat am Dienstag auf dem Eco-Connect Europe 2018-Event in Rom mit seinen Ambitionen für den europäischen Markt für Staunen gesorgt. Huawei will im Februar 2019 sein erstes 5G-Smartphone in Barcelona vorstellen. Dieses soll im dritten Quartal 2019 auf dem europäischen Markt landen.

Laut Vincent Pang, Präsident von Huawei für Westeuropa, deutet der Launch darauf hin, dass die 5G-Technologie auf dem europäischen Kontinent schneller entwickelt wird, als erwartet: «Europa weiß, dass es in diesem Bereich im Rückstand liegt. Mehrere Länder, darunter Frankreich, haben mich über ihren Wunsch informiert, schneller vorzugehen.»

In Luxemburg soll die neue Technik auf den ersten Gebieten bereits bis 2020 eingeführt werden. Das teilte Premierminister, Xavier Bettel, im vergangenen September mit.

(Thomas Holzer/L'essentiel)