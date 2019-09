Schüler wollen ohne Politiker fürs Klima streiken

Die Nachricht schlug am gestrigen Donnerstagmorgen bei den Schülern Luxemburgs ein wie eine Bombe: Das Bildungsministerium hatte alle Schulen angewiesen, dass die Teilnahme am Klimastreik als unentschuldigtes Fehlen zu werten ist. «Eine Einschüchterungstaktik», konterten die Demo-Mitorganisatoren von «Youth For Climate Luxembourg» via Facebook. Am späten Nachmittag dann die Kehrwende: In einer Pressemitteilung erklärt das Ministerium, dass schriftliche Entschuldigungen nun doch akzeptiert werden. Was war passiert?

«Wir haben das Ministerium dieses Mal nicht um Erlaubnis gebeten, demonstrieren zu dürfen. Denn das ist einfach unser Recht auf freie Meinungsäußerung!», erklärt Mitorganisatorin Zohra Barthelemy. Außerdem hätten die Schüler bislang das Gefühl, dass ihr Protest von Politikern vereinnahmt wird: «Sie haben sich unter uns gemischt und sich vor die Kameras gestellt, um sich mit den Demobildern zu schmücken.» Doch nur zwei Monate später entschied die Chamber, dass Luxemburg nicht den Klimanotstand ausrufen will. «Das hat uns schockiert. Die CO2-Emissionen steigen und wir können die dringend notwendigen Veränderungen nicht sehen», begründet Zohra Barthelemy die Entscheidung zum Alleingang.

Dennoch folgten die Organisatoren am Donnerstagmittag der Einladung des Ministeriums, sich noch einmal an einen Tisch zu setzen. «Wir haben erklärt, dass es nicht um zivilen Ungehorsam geht. Die Demonstration ist schließlich auch völlig regelkonform angemeldet», erklärt Stéphane Pekala Colles. Daraufhin sei ihnen dann mitgeteilt worden, dass die Entschuldigungen nun doch aktzeptiert würden. Eine Kehrtwende, die sich Colles nur so erklären kann: «Die Politiker wollen sich wieder auf die Schulter klopfen, dass sie auf unserer Seite stehen.»

(mb/pw/L'essentiel)