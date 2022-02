Zusammenlegung von Polizeiwachen nimmt zu

Die Zusammenlegung von Polizeirevieren, um mehr Polizeipräsenz vor Ort zu gewährleisten ist das Ziel des Ministeriums für Innere Sicherheit. Zu diesem Zweck legte der zuständige Minister Henri Kox am Montag in Niederanven den Grundstein für das künftige Kommissariat Syrdall, das ab 2023 die Standorte Niederanven, Roodt/Syre und Mutfort zusammenführen wird. Zur Erinnerung: Das erste Kommissariat der «neuen Generation» (Zusammenlegung der Standorte Schifflingen und Monderdingen) war 2016 in Schifflingen eingeweiht worden.

Gesetzesentwurf über Bodycams



Henri Kox, der Minister für Innere Sicherheit, erklärte am Montag, er hoffe, innerhalb eines Monats bis zu sechs Wochen den Gesetzentwurf über die Einführung von Bodycams für die Ausrüstung von Polizisten einreichen zu können. Diese Maßnahme wird seit 2018 geprüft.



Die handgroßen Kameras werden auf Brusthöhe befestigt und filmen den Einsatz der Ordnungskräfte. Die Bodycams werden als Abschreckungsmittel angesehen und sollen die Polizisten schützen, während sie gleichzeitig mögliche Gewalttaten wahrheitsgetreu wiedergeben können.

Aber ist dieses Ziel nicht widersprüchlich? Wie kann die Polizei mit weniger Kommissariaten mehr Präsenz vor Ort zeigen? «Bei mehreren Kommissariaten müssen mehr Polizisten am Empfang arbeiten und können nicht in den Einsatz gehen», erklärt Henri Kox. Raymond Weydert, der Bürgermeister von Niederanven, stimmt zu: «Mit 4 bis 5 Polizisten pro Kommissariat können wir nicht viel tun.»

Außerdem werde die künftige Polizeistation längere Öffnungszeiten haben, von 7 bis 21 Uhr an Werktagen, betonte Kox. Er fügte hinzu, dass die Abschaffung der physischen Polizeistationen Teil der zunehmenden Bedeutung der «e-Kommissariate» sei, also der Möglichkeit, eine Reihe von Formalitäten online zu erledigen. Der neue Standort, dessen Bau insgesamt 6,9 Millionen Euro kosten soll, wird zunächst 20 Polizisten einen Arbeitsplatz bieten. «Im Rahmen der landesweiten Einstellung von 600 Polizisten ist eine weitere Verstärkung vorgesehen», so Henri Kox. Die Zusammenlegung von Polizeistationen soll «in Differdingen und anderen Gemeinden» fortgesetzt werden.

(Olivier Loyens/L'essentiel)