Die Vergangenheit, die es nie gegeben hat

Die Atmosphäre ist an diesem Wochenende im Fond-de-Gras nur schwer in Worte zu fassen. Der Ort bei Differdingen empfängt zahlreiche Menschen in alten Kleidern und mit Accessoires aus einer anderen Zeit, anlässlich der achten Steampunk Convention Luxembourg. Zu diesem Anlass und um die Illusion des alternativen Zeitreisens zu vollenden, wurden einige Dampfzüge wieder in Betrieb genommen.

Niemand ist hier überrascht, Menschen zu sehen, die als Bürger des 19. Jahrhunderts gekleidet sind, mit historischen Kostümen und Hüten. Einige sind aus der Ferne gekommen, wie Betty, eine Schweizerin, die nicht zögert, für solche Veranstaltungen durch ganz Europa zu reisen: «Ich komme, um mich mit meinen Mitmenschen auszutauschen», erklärt diese junge Frau mit großem Hut. Ich finde auch Anregungen für zukünftige Veranstaltungen. Die Teilnehmer lehnen den Begriff «Verkleidung» generell ab und sprechen lieber von «traditionellen Kostümen».

Xavier Bettel war auch vor Ort...aber ohne Kostüm

Die Steampunk Convention ist auch für viele eine Gelegenheit, einen Familienausflug zu genießen. «Wir kommen seit einigen Jahren, es ist immer eine gute Atmosphäre. Es fühlt sich gut an, mal was anderes zu sehen», sagt Christine, die mit ihrem Mann Philippe und ihren Töchtern Lisa-Lou, Laura-Lee, Maud und Luna-Lena gekommen ist. In der Nähe der Bühne erklärt Manuelle, eine deutsche Frau in einem historischen Kleid mit schmaler Taille, dass Steampunk «einfach ihr Hobby ist». Einige Besucher werden mit alten Kameras fotografiert, andere entdecken Stände mit historischen Sammlungen. Aber auch die modernen Essensstände sind sehr beliebt.

«Die Idee ist, Menschen glücklich zu machen und gleichzeitig die Anlage am Leben zu erhalten», sagt Robyn Wehles, Tourismusassistentin im Minett-Park du Fond-de-Gras. Die Steampunk-Veranstaltung, die die Saison abschließt, bleibt eine der wichtigsten Veranstaltungen. Premierminister Xavier Bettel kam am Samstagmorgen vorbei, «aber er war nicht in einem Kostüm» unterwegs, lächelt Robyn Wehles.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)