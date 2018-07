«Nacht der Wunder» verzaubert Bettemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die «Nacht der Wunder» empfängt zur Freude von Jung und Alt jedes Jahr professionelle Straßenkünstler. Auch dieses Jahr hat die Nuit des Merveilles an diesem Samstag in Bettemburg wieder hunderte Besucher angezogen. Vom Eingang des Parks aus warteten Unterhaltung, Musik, Straßenkünstler und Spiele auf das Publikum. Das Festival, eines der wichtigsten seiner Art im Großherzogtum, fördert alle Straßenkünste. Freude und Spaß zu verbreiten ist eine der Hauptziele der Veranstaltung.

Auf die Besucher warteten zahlreiche Atraktionen. Die Kinder hatten besonders großen Spaß an den Schminkständen, wo ihre Gesichter verziert wurden. Aber auch das Puppentheater scheint dem lauten Gelächter nach, gut angekommen zu sein. Auch die Organisation des Festivals ließ nicht zu wünschen übrig. Shuttles brachten die Festivalbesucher in den Park, verloren gegangene Kinder konnten anhand von Armbändern, auf denen die Namen und Telefonnummern der Eltern eingetragen wurden, wiedergefunden werden.

«Ich bin so froh, dass meine Kinder so viel Spaß haben und neue Freunde finden. Es ist ein lustiges Festival, das sie neue Dinge entdecken lässt und sie dazu zwingt, neugierig zu sein. Außerdem bin ich beruhigt, weil die Sicherheit vorhanden ist, und dank der Armbänder mache ich mir viel weniger Sorgen um sie», freut sich die Mutter von drei Kindern. Aber nicht nur Kinder hatten ihren Spaß. Bis Mitternacht wechselten sich Theatergruppen, Akrobaten und andere Künstler am Schloss ab.

(Joanne Reinard/L'essentiel)