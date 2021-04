Paulette Lenert wird noch einige Wochen ausfallen

Nach ihrem Zusammenbruch am 23. März wird sich Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) erst einmal schonen. «Wir lassen sie sich komplett erholen und belästigen sie derzeit nicht mit Arbeit», erklärte ein ihr nahestehender Beamter. Ihre Rückkehr, die laut Pressemitteilung der Regierung, «ein paar Tage» dauern sollte, scheint sich zu verzögern.

Vertreter gehen davon aus, dass es bis nach den Osterferien dauern könnte, bis die Ministerin wieder in ihren normalen Arbeitsalltag starten wird. Demnach würde sie sich noch bis einschließlich 18. April erholen.

Die Regierung organisiert sich in ihrer Abwesenheit ein wenig um. «Andere Minister können Dokumente für sie unterschreiben», erklärt ein Abgeordneter. Dies geschehe bei Erkrankungen von Regierungsmitgliedern regelmäßig. Seit Paulette Lenert nach einem Zusammenbruch an einem Weiher in Nennig aufgefunden wurde, haben andere Ministerialbeamten parlamentarische Antworten zum Thema Gesundheit unterzeichnet. Während manche an der Rückkehr der Ministerin zweifeln, erklären Vertreter der LSAP, dass bis dato keine Umbesetzung in Betracht gezogen wird. «Sie bleibt Ministerin und wir alle hoffen, dass sie sich schnell erholt.»

(jg/L'essentiel)