Feuerwehr rettet Arbeiter von 39 Meter hohem Turm

Im Zementwerk von Cimalux in Rümelingen kam es am Sonntag gegen 16 Uhr zu einem technischen Zwischenfall, wie Feuerwehr und Rettungsdienst am Montag mitteilten. Ein Arbeiter der Firma war auf einem 39 Meter hohen Turm auf dem Firmengelände unterwegs, als es durch einen technischen Defekt zu einer Rauch- und Staubentwicklung im inneren kam. Der Mitarbeiter konnte den Turme nicht mehr alleine verlassen.

Ein Unternehmenssprecher bestätigte gegenüber L' Essentiel, dass «ein Mann auf einer Plattform Schutz suchen musste, weil er nicht mehr die Treppe hinuntergehen oder den Turm verlassen konnte». Die Feuerwehrleute mussten, mit Atemschutzgeräten ausgestattet, den Angestellten aus seiner Lage befreien.

Er wurde dann von einem Krankenwagen versorgt. Die Rettungskräfte richteten eine Brandwache ein, um sicherzustellen, dass kein Feuer ausbrach. Sie blieben insgesamt sechs Stunden vor Ort.

(jg/L'essentiel)