Gewerkschaften werfen Regierung Untätigkeit vor

Die drei Gewerkschaften CGFP, LCGB und OGBL haben die Regierung wegen der unklaren Rahmenbedingungen für den CovidCheck am Arbeitsplatz kritisiert. In einer am Donnerstag verbreiteten gemeinsamen Erklärung werfen die Arbeitnehmervertreter der Regierung «totale Untätigkeit» vor. Kurz vor Inkrafttreten der neuen Regelung sei die praktische Umsetzung des Systems in den Unternehmen auch weiterhin unklar. Der Wortlaut der Vorschrift sei immer noch «unpräzise und auslegungsfähig».

Die Gewerkschaften raten Angestellten, an deren Arbeitsplatz CovidCheck eingeführt wird, zu folgenden Verhaltensweisen:



1. Wenden Sie sich an Ihre Personalvertretung oder Gewerkschaft, um sich umfassend über die Situation, Ihre Rechte und Pflichten zu informieren.

2. Unterzeichnen Sie keine Dokumente, die Ihnen nach Hause geschickt werden.

3. Wenn Sie zu einem Gespräch zitiert werden, kontaktieren Sie die Personaldelegation im Vorfeld der Unterredung.

4. Akzeptieren Sie auf keinen Fall alternative Möglichkeiten wie Beurlaubung oder Teilarbeitslosigkeit.



Das Gesetz stellt es Unternehmen frei, den CovidCheck ab dem 1. November für ihre Angestellten zur Pflicht zu machen. Vor dem Hintergrund der unklaren Umsetzung in der Praxis würden laut den Gewerkschaften viele Betriebe mit der Einführung hadern oder diese sogar ganz ablehnen. So sei beispielsweise unklar, was für Arbeitnehmer gelte, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Mit alternativen Vorschlägen sei man bei der Regierung auf taube Ohren gestoßen, kritische Stimmen würden kein Gehör finden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ultimatum: 31. Oktober

Die Arbeitnehmervertreter weisen erneut auf ihr Ultimatum hin, dass sie der Regierung Mitte Oktober gestellt haben. Sollte die Dreierkoalition den 31. Oktober verstreichen lassen, ohne Kompromissbereitschaft zu signalisieren, wollen CGFP, LCGB und OGBL innerhalb von 14 Tagen über das weitere Vorgehen informieren. Auch juristische Schritte gegen die Maßnahme hatte man in einer früheren Mitteilung nicht ausgeschlossen.

Gleichzeitig ziehen die Gewerkschafter auch die Sinnhaftigkeit einer geplanten Tripartite in Zweifel. Man habe das «jegliches Vertrauen» verloren, das ein konstruktiver Dialog von politischer Seite überhaupt gewollt sei. Man habe den Eindruck, der Regierung gehe es bei den Treffen darum, die eigenen Meinungen von den Sozialpartnern bestätigt zu bekommen.

(hoc/L'essentiel)