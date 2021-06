Viele Städte planen Public-​​Viewing-​​Events zur EM

Natürlich müssen alle sitzen, Abstand halten, Masken tragen und vorsichtig sein. Aber in nur zehn Tagen könnte es möglich sein, ein Konzert im Freien zu besuchen, einen Film zu sehen oder ein Fußballspiel der EM beim Public Viewing mit 500 Leuten zu verfolgen.

Um so sehnlicher wird die Ankündigungen der Regierung morgen erwartet, wie sich die gesetzliche Situation nach dem 12. Juni darstellen werde. Denn seit Ende Mai liegt die maximale Zuschauer-Kapazität im Freien bei 150 Personen. Ausnahmeregelungen ausgenommen. Das Gesundheitsamt erhielt 45 Anträge auf Genehmigung für Sport- und Kulturveranstaltungen mit mehr als 150 Personen, von denen 25 genehmigt wurden. Mit Einschränkungen, aber ohne auferlegte Corona-Tests für den Außenbereich.

Luxemburg-Stadt gibt Public-Viewing-Pläne auf

Erst am Montag präsentierte Düdelingen sein Sommerfest unter dem Namen «Ënnert dem Wassertuerm», bei dem bis zu 500 Personen auf dem Parkplatz des Kulturzentrums Opderschmelz Platz finden – natürlich unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts. Auch die «Francofolies d'Esch-sur-Alzette» in Galgenberg (11.-13. Juni) arbeiten nach unseren Informationen an einer Möglichkeit mit 500 Zuschauern zu feiern.

Gleiches gilt für Public-Viewing-Events zur Fußball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli). Düdelingen plant diese Veranstaltungen für die Halbfinale und das Finale. Die Stadt Luxemburg hat die Planungen hingegen aufgegeben, bestätigte am Montag die Stadträtin Simone Beissel. In Differdingen erwäge man die Übertragung der Spiele ab dem Viertelfinale, man wolle aber die neuen Regeln ab dem 12. Juni abwarten. Und in Esch/Alzette will man wenigstens das Finale auf der Open-Air-Kinoleinwand in Clair-Chêne übertragen.

(Cédric Botzung/Nicolas Martin/L'essentiel)