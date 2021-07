«Kiermes am Duerf» entert die Hauptstadt-​​Viertel

Die «Kiermes am Duerf», die auf mehrere Standorte in der Hauptstadt verteilt ist, erfreut seit Freitag täglich Kinder und Erwachsene. Die etwa fünfzehn Fahrgeschäfte und Süßigkeitenstände auf der Place de la Constitution haben am sonnigen Sonntagnachmittag die Massen angezogen. «Das ist jeden Tag so», bemerkt Christian, Inhaber von Dumbo Fly, «wir spüren, dass die Leute ausgehen wollen und dass die Kinder wieder Spaß haben müssen.»

Ein Vater von zwei Kindern, wohnhaft in Luxemburg, sagte er komme aus Familientradition, aber auch «um Menschen zu sehen und die charakteristischen Gerüche zu riechen». Ein dreifacher Vater aus Hesperingen war aus Solidarität mit den Schaustellern da. «Sie können seit mehr als einem Jahr nicht mehr normal leben». Die «Kiermes am Duerf» dauert voraussichtlich bis zum 12. September.

(jf/L'essenteil)