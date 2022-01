Jugendleiter-​​Schein als erster Schritt in Arbeitswelt

Im Dezember letzten Jahres erhielten 220 Jugendliche ihren Jugendleiter-Schein. Seit der Einführung dieser Ausbildung im Jahr 1987 haben mehr als 14.000 Personen dieses Diplom erhalten. Um Kinder und Jugendliche zu betreuen und die Verantwortung für eine Gruppe zu übernehmen, muss man über theoretische, operative und soziale Kenntnisse verfügen.

Eine der Aufgaben des Service national de la jeunesse (SNJ) ist es, Ausbildungen zum Jugendleiter aus dem Bereich der nicht-formalen Bildung zu organisieren. Sie richten sich an alle Jugendlichen ab 15 Jahren. «Sie ermöglichen es ihnen, Wissen und praktische Erfahrungen in der Animation von Freizeitaktivitäten zu erwerben», so der SNJ.

Die Ausbildung umfasst sechs verschiedene Stufen, die vom Betreuer-Helfer über den Animateur bis hin zum Campleiter und Ausbilder reichen. «Die Ausbildungen sind im Voraus zu bezahlen, aber die Jugendlichen können von ihrer Einrichtung oder ihrem Verband eine Unterstützung erhalten», erklärt der SNJ. Jugendbetreuer zu werden, ist auch eine Gelegenheit, die ersten Schritte in der Arbeitswelt zu machen und die ersten Gehälter zu beziehen, die im Zusammenhang mit der Verantwortung stehen, die sie während der Aktivitäten übernehmen.

