Nato-​​Generalsekretär lobt Luxemburg

Im Rahmen des bevorstehenden Nato-Gipfels am 11. und 12. Juli in Brüssel traf sich der Genaralsekretär des transatlantischen Bündnisses, Jens Stoltenberg, mit Premierminister Xavier Bettel und weiteren luxemburgischen Regierungsmitgliedern. Sie diskutierten die Bedeutung weiterer Bemühungen, um eine gerechtere Lastenverteilung innerhalb der Nato zu erreichen.

Stoltenberg hob die Rolle Luxemburgs als zuverlässigen Bündnispartner seit der Gründung der Nato hervor. Das Land habe «wichtige Beiträge zur Einsatztruppe KFor im Kosovo, zum Engagement der Nato in Afghanistan und zur verstärkten Präsenz in Litauen geleistet», schreibt die Nato auf ihrer Internetseite. Darüber hinaus betonte Stoltenberg, dass Luxemburg die Awacs-Flotte beherberge und «wichtige Investitionen in High-Tech wie die Satellitenkommunikation tätigt, die der gesamten Nato zugute kommen.»

Einen weiteren wichtigen Beitrag leiste der Sitz der Nato Support and Procurement Agency (NSPA) in Capellen. Der Generalsekretär besuchte die Agentur, die am Montag ihr 60-jähriges Bestehen feierte. Ihr Sitz befindet sich seit 50 Jahren im Großherzogtum. Das NSPA unterstützt Nato-Operationen und -Missionen durch Basisunterstützung, Infrastruktur und andere logistische Dienstleistungen für Truppen.

(sw/L'essentiel)