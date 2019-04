Zwölf Tage Staatstrauer für Großherzog Jean

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Regierungsrat tagte am Dienstag zu einer aus aktuellem Anlass einberufenen Sitzung unter dem Vorsitz von Premierminister Xavier Bettel. Die Regierung hielt eine Schweigeminute zum Gedenken an den Großherzog Jean ab, der in der Nacht von Montag auf Dienstag verstorben war.

Außerdem wurde eine 12-tägige Staatstrauer von der Regierung ausgerufen, die bis Samstag, 4. Mai, um 18 Uhr dauern wird. An öffentlichen Gebäuden und Plätzen wurden Flaggen auf Halbmast gehisst.

(L'essentiel)