Krankenversicherung wird 2021 ein Defizit aufweisen

Sozialversicherungsminister Romain Schneider (LSAP) ist sich im Klaren: Die Krankenkasse musste im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie einen enormen finanziellen Aufwand betreiben, indem sie einige der von der Regierung beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen übernommen hat. Diese Bemühungen wurden am Mittwoch von der Sitzung der Sozialpartner (per Videokonferenz) für ein Vierertreffen analysiert.

So hat die Kranken- und Mutterschaftsversicherung den Urlaub aus familiären Gründen oder die Zahlung von Krankengeld ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit vom 1. April bis zum 30. Juni bezahlt. Infolgedessen werden die Ausgaben für das Jahr 2020 um 20 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro explodieren. In einem normalen Jahr steigen diese Ausgaben um lediglich etwa sieben Prozent. Darüber hinaus sind die Einnahmen mit einem Anstieg von 4,3 Prozent statt der erwarteten 5,6 Prozent nicht so stark gestiegen wie erwartet, da die Beschäftigung und damit die Zahl der versicherten Beitragszahler nicht so stark zugenommen hat wie erwartet. Diese Zahlen sind jedoch nicht so schlecht wie im Frühjahr berechnet, so der Minister.

2020 noch kein Defizit

Insgesamt zahlte die Krankenkasse rund 400 Millionen Euro für Covid-bezogene Maßnahmen aus, aber die meiste Zeit «standen diese Ausgaben in keinem Zusammenhang mit unserem normalen Geschäft», sagt Romain Schneider. Infolgedessen wird der Staat der Krankenversicherung über vier Jahre 386 Millionen Euro erstatten. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde im Oktober eingebracht und soll nach Angaben des Ministers Ende November, Anfang Dezember zur Abstimmung kommen. Eine erste Zahlung von 200 Millionen Euro wird in diesem Jahr noch in den Haushalt 2020 fallen, bevor von 2021 bis 2023 jährliche Raten von 62 Millionen Euro gezahlt werden. Sobald die erste Rate auf ihren Konten eintrifft, dürfte die Versicherungsgesellschaft in diesem Jahr immerhin einen Überschuss von 6,7 Millionen Euro ausweisen, gegenüber 102 Millionen im Jahr 2019.

Tatsache bleibt, dass sich im Jahr 2021 erstmal wenig ändern wird. Erwartet wird ein Defizit von 107,9 Millionen, da die Einnahmen die Ausgaben nicht decken können. Die Reserve, auf die zurückgegriffen werden muss, wird von knapp über 970 Millionen Euro in diesem Jahr auf 870 Millionen Euro im nächsten Jahr schrumpfen. Das Defizit geht allerdings nicht auf die Pandemie zurück, sondern auf nötige Modernisierungen, die «strukturelle Probleme» beseitigen sollen.

(jw/L'essentiel)