Premiermister Bettel ist «noch nicht fertig»

«Ich bin noch nicht fertig. Ich bin voll motiviert weiterzumachen», sagte der liberale Bettel der Deutschen Presse-Agentur. «Wir werden am Wahlabend sehen, wie es geht», sagte er. «Ich bin von Natur aus Optimist.»

Nach der jüngsten Umfrage vom Juni käme die Koalition derzeit auf 26 von insgesamt 60 Sitzen – und hätte damit fünf zu wenig. Bei der Wahl vom Oktober 2013 hatten die drei Parteien 32 Sitze eingefahren.

Die Christlich-Soziale Volkspartei (CSV) kommt nach der Umfrage auf 26 Sitze – und könnte an die Macht zurückkehren. Ob sich Bettel (DP) auch eine Koalition mit der CSV vorstellen könnte? «Ich sage nie mehr nie. Ich schließe nichts aus.» Aber: Das politische Programm müsse stimmen. «Wenn es darum geht, die Uhr zurückzudrehen und alles rückgängig zu machen, was diese Regierung gemacht hat, dann mache ich das nicht», so Bettel.

(L'essentiel/dpa)