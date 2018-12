Die Ratte von Esch wurde 15 Millionen Mal geklickt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Anfang November 2018 postete der 52-jährige Luxemburger Claude Alff auf seinem Youtube-Kanal das unscheinbare, aber doch unglaubliche Video einer Ratte, die sich in den Straßen von Esch entschieden gegen eine angreifende Katze zur Wehr setzt. Das Video ging innerhalb kürzester Zeit viral und Alff wurde unbeabsichtigt zum größten YouTuber im Großherzogtum.

War die Ratte krank?



«Der Katze, die von der großen Ratte gejagt wurde, geht es gut», erzählt Claude Alff. «Ich wurde von der Besitzerin der Katze kontaktiert und sie hat mich dahingehend beruhigt. Was das ungewöhnliche Verhalten der Ratte betrifft, so bin ich kein Experte auf diesem Gebiet. Aber einige vermuten, dass sie an Toxoplasmose erkrankt sei.» (Anm.d.Red.: Dies ist ein bogenförmiges Protozoon mit parasitischer Lebensweise. Sein Endwirt sind Katzen, als Zwischenwirt dienen andere Wirbeltiere. «Andere glauben, dass Katzen große Ratten einfach nicht angreifen».

«Auf allen Plattformen wurde das Video weltweit mehr als 15 Millionen Mal gesehen», erzählt Claude Alff stolz. «Es wurde sogar von India Today während des ‹Tages der Kinder› am 14. November im Fernsehen ausgestrahlt, um zu zeigen, dass die Kleinen es auch mal mit den Großen aufnehmen können, es ist wirklich unglaublich.»

«Ich stehe in Kontakt mit den Sendern und meine Söhne sorgen dafür, dass meine Bildrechte respektiert werden», sagt Alff, der das Video mit einem handelsüblichen Samsung Galaxy S9 aufgenommen hat. «Bestenfalls kann ich mit 10.000 Dollar rechnen, wir werden sehen. Von Youtube werde ich nichts bekommen, weil ich keine 1000 Abonnenten habe.»

«Ich hätte nie so viele Zuschauer im Internet erwartet», blickt Claude Alff zurück, «aber als ich diese Ratte vor der Linse hatte, hatte ich das Gefühl, etwas wirklich Ungewöhnliches gefilmt zu haben. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Ratte nicht aus dem Kebab-Laden kam und dieser vorbildlich sauber ist. Ich gehe dort jederzeit gerne essen.»

(fl/L'essentiel)