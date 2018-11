Gesundheitskasse CNS erwartet erstmals Defizit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Spannende Diskussionen werden am Mittwochnachmittag erwartet. Bei der sogenannten Quadripartite wird über den Finanzplan 2018 und 2019 der Nationalen Gesundheitskasse (CNS) beraten.

Für das Jahr 2019 kündigt sich ein Defizit von zehn Millionen Euro bei der Krankenkasse an: «Das ist eine Premiere, und selbst wenn noch genügend Reserven in Höhe von 855 Millionen Euro vorhanden sind, müssen wir Vorsicht walten lassen», sagt Carlos Pereira, Vorstandsmitglied des OGBL. Dennoch freue er sich darüber, dass die Ausgaben «eine bessere Versorgung der Versicherten durch die CNS» widerspiegeln. Als Beispiel führt er hier die Erhöhung der maximalen Krankenstandszeit von 52 Wochen auf 78 Wochen an.

Reserven sollen nicht in Rauch aufgehen

Der Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB) interpretiert die Zahlen etwas anders: «Das Defizit ist angesichts der Kosten nicht überraschend. Aber werden diese Ausgaben immer zum Wohl der Arbeitnehmer getätigt?», fragt sich Christophe Knebeler, stellvertretender Generalsekretär des LCGB. Immerhin spreche man von 39 Millionen Euro, um die maximale Krankenstandszeit so weit anheben zu können. «Diese Erhöhung kostet nur fünf Millionen Euro zusätzlich. Wohin fließen die restlichen 34 Millionen?»

Auch die Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) äußert sich besorgt: «Wir können uns nicht mit einem Defizit zufrieden geben.» Man müsse konstruktiv gemeinsam prüfen, wie man vorankommen könne, sagt Generalsekretär Jean-Paul Olinger. «In der Vergangenheit wurden Reserven geschaffen. Langfristig sollten sie nicht in Rauch aufgehen.»

Für 2018 weist der Haushalt mit 128 Millionen Euro noch einen Überschuss auf.

