Fußballverband kämpft gegen 2000-​​Fans-​​Regel

Endlich ist das brandneue luxemburgische Stadion bereit für das erste offizielle Fußballspiel: Luxemburg-Aserbaidschan am 1. September im Rahmen der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 2022. Danach folgt spielt Luxemburg gleich am 7. September – wieder in der neuen Arena – gegen WM-Gastgeber Katar. Zwei Spiele, die Fußballfans nicht gerade zum Träumen bringen. Und doch könnten die Spiele viele Neugierige anlocken, die das neue Stadion entdecken wollen, das nach monatelangem technischen Stottern endlich fertig ist, ist man sich beim Verband sicher.

Tag der offenen Tür



Die offizielle Eröffnung des Stade de Luxembourg ist für Samstag, den 25. September, vorgesehen. Am darauffolgenden Tag, dem Sonntag, ist ein Tag der offenen Tür im Stadion geplant, an dem die Öffentlichkeit die neue Sportstätte entdecken kann. Rugby ist angesagt



«Dieses Stadion ist eine großartige Gelegenheit für uns, uns bekannt zu machen», sagt Jean-François Boulot, Präsident des luxemburgischen Rugbyverbands, der sich das Nationalstadion mit den Fußballern teilen wird. Zum ersten Spiel an (25. November) erwarte man viele neugierige Menschen, die sehen wollten, was Rugby ist und wie das Stadion aussieht. Bei dem Spiel treffen die Luxemburger auf die Tschechische Republik. Das Team ist ein großer Aufstiegsfavorit. «Ich hoffe, dass wir Leute haben werden, die uns unterstützen! Für uns ist diese Infrastruktur außergewöhnlich, alles ist neu, alles ist auf einem höheren Niveau», sagte Boulot. Man sei gespannt auf das Spiel, betonte Boulot, der versprach: «Die Spieler sind sehr heiß darauf das Spielfeld dieses neuen Stadions zu betreten!»

Der Vorverkauf für die beiden Spiele beginnt diesen Samstag auf luxembourg-ticket.lu zu Preisen zwischen 20 und 40 Euro. Für einen Sitz im Business Club werden sogar 250 Euro fällig. «Die Nachfrage nach Karten für diese beiden Spiele ist schon jetzt enorm. Letzte Woche kamen viele Leute, um Karten zu kaufen», sagte Erny Decker, Leiter der internationalen Abteilung und Schatzmeister des Luxemburger Fußballverbands (FLF).

Die derzeitige Covid-Regelung erlauben jedoch maximal 2000 Zuschauer in der 9514 Menschen fassenden Arena, einen Umstand den die FLF bedauert. «Das ist nicht viel. Beim Spiel Niederkorn gegen Differdingen letzte Woche durften ebenfalls 2000 Zuschauer ins Stadion. In Niederkorn, mit 2000 Zuschauern, ist es komplett voll. Im neuen Stadion sieht man sie nicht.»

England kommt am 21. September

Deshalb versuche der Verband, bei den Behörden die Erlaubnis zu bekommen, um mehr Zuschauer ins Stadion lassen zu können, erklärte Erny Decker am Freitag am Rande einer Pressekonferenz im Stadion. Bei der Konferenz ging es eigentlich um die Vorstellung der neuen Stadionwebsite. Decker sagte: «Wir haben einen Brief an das Gesundheitsministerium geschrieben, um die Zahl der Zuschauer zu erhöhen, mindestens zu verdoppeln, wenn nicht mehr, und wir werden die Politiker kontaktieren.» Ziel sei es, zwischen 4000 und 5000 Menschen ins Stadion zu bekommen. «Vielleicht auch mehr», betonte Decker. Allerdings habe der Verband aus dem Ministerium bislang noch keine Antwort erhalten. Man sei sich bewusst, dass das Gesetz bis zum 15. September gelte, aber man hoffe weiter auf eine Ausnahme.

Sollte es mit der Ausnahme nicht klappen müsse man halt bis Mitte September auf ein volleres Stadion warten. Vorausgesetzt, die Corona-Lage entwickelt sich bis Mitte September so, dass weitere Lockerungen möglich sind, könnte am 21. September eine Partie der Frauen-Nationalmannschaft die Arena füllen. Die Damen der FLF empfangen dann England. Das britische Frauen-Team ist derzeit in der Weltrangliste der Fifa auf Rang sechs. Bei der letzten Frauen-WM waren die Britinnen im Halbfinale.

Die Stadionwebsite Die Bürgermeisterin von Luxemburg, Lydie Polfer, hat am Freitagmorgen die Website des Luxemburger Stadions vorgestellt: www.stadedeluxembourg.lu ist seit Freitag online. Sie ermöglicht es, das Stadion in drei Sprachen zu entdecken und bietet die Möglichkeit, alle praktischen Informationen über die Anreise, den richtigen Eingang usw. zu erfahren. Das Tool bietet auch einen Überblick über alle anstehenden Veranstaltungen im Stadion, ermöglicht jedoch nicht den Kauf von Eintrittskarten, sondern bietet Links zu den entsprechenden Ticketverkaufsseiten. Das alles sollen den Besuchern bei der Vorbereitung ihres Stadionbesuchs helfen.

(JW/L'essentiel)