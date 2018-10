Wie gut verdient man in Luxemburgs Finanzbranche?

Als Experte für Finanzen und Rechnungswesen lässt es sich in Luxemburg prächtig verdienen. Brutto-Jahresgehälter von 160.000 Euro, oder sogar mehr, sind in den Vorstandsetagen keine Seltenheit. «Das sind keine Ausnahmefälle», bestätigt Amandine Bianchi von Robert Half Luxembourg. Die Personalberatung veröffentlicht am Donnerstag ihren jährlichen Gehaltsreport für ausgewählte Jobs auf dem heimischen Finanzplatz. L'essentiel konnte vorab einen Blick in den Guide werfen.

Interessierte erhalten darin einen Überblick über die Basisgehälter, die für Jobs in der Buchhaltung und im Finanzwesen – mit Ausnahme des Bankensektors – bezahlt werden. Die Verdienste werden nach zwei Tätigkeitsbereichen unterteilt: Handels-, Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen sowie Investmentfirmen. Letztere zeigen sich bei den Boni für ihre Mitarbeiter oft spendierfreudiger. Wie viel Geld am Ende des Monats auf dem Konto des Beschäftigten landet, hängt natürlich auch von Faktoren wie Erfahrung, Fähigkeiten und Führungsverantwortung ab.

Diese zwei Branche zahlen Top-Gehälter

Auf der operativen Ebene verdient ein Junior-Buchhalter im Schnitt rund 38.000 Euro brutto pro Jahr. Nach acht bis zehn Jahren steigt sein Gehalt auf 76.000 Euro – «sofern der- oder diejenige die internationalen Rechnungslegungsstandards und Konsolidierung beherrscht», sagt Amandine Bianchi. Ein Controller mit einer ähnlichen Erfahrung kann fast 100.000 Euro pro Jahr verlangen, «insbesondere in der Immobilien- und Private-Equity-Branche, die sehr gut bezahlen». Das Gehalt eines Wirtschaftsprüfers (Auditor) liegt zwischen 38.000 und 65.000 Euro.

Bei den leitenden Funktionen kann ein «Senior Accounting Manager» mit mehr als 80.000 Euro pro Jahr rechnen, während ein etablierter Chef-Controller oder Finanzvorstand eines Unternehmens gut und gerne mehr als 100.000 Euro Jahresgehalt fordern kann.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)