Umgehungsstraße nimmt langsam Formen an

Das Luxemburger Verwaltungsgericht hat die Klage der Gemeinde Sanem gegen die Umgehungsstraße von Niederkerschen abgewiesen. Das berichtet die Zeitung Luxemburger Wort. Sanem hatte gegen die gewählte Route, die teilweise durch das Gemeindegebiet führt, Berufung eingelegt.

Das Projekt kann also weitergehen. Ein Gesetzentwurf wird im Ministerium für Infrastruktur vorbereitet, so die Ponts et Chaussées zu L' essentiel. Er könnte noch vor den Parlamentswahlen im Oktober nächsten Jahres verabschiedet werden. Es handelt sich um den Bau einer 4,2 km langen Straße zwischen der N5 und der A13 zur Entlastung des Zentrums von Niederkerschen.

Die Stadt ist in der Tat mit bis zu 19.000 Fahrzeugen pro Tag auf der Avenue de Luxembourg überlastet. Ohne Umfahrung würde sich diese Zahl bis 2020 auf 22.500 erhöhen. Die Baukosten liegen zwischen 40 und 45 Millionen Euro. Allerdings soll es Ausgleichsmaßnahmen geben, da die Straße durch das Bobescher Waldmassiv führen soll. Die Regierung entschied sich im Juli 2016 trotz anderer Optionen für diesen Straßenverlauf.



(L'essentiel)