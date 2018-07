Neues Jugendheim eröffnet in Schifflingen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das von Grund auf renovierte Haus in Schifflingen kann sich sehen lassen. Bewohnt ist es schon seit 28. Mai, ganz offiziell eingeweiht wurde es aber erst am heutigen Mittwoch durch François Bausch, Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur. Vier junge Menschen leben zur Zeit dort, bald gesellt sich ein weiterer Bewohner hinzu. Zwei von ihnen, 18 und 19 Jahre alt, hatten zuvor in Aufnahmefoyers gelebt, zwei weitere sind anerkannte Flüchtlinge.

Unter der Aufsicht des Ministeriums für Bildung, Kinder und Jugend nehmen Kinderheime in Luxemburg jene Kinder und Jugendliche im Alter von zwei bis 27 Jahren auf, die sich in einer familiären oder sozialen Notlage befinden. Die Jugendlichen erhalten ein eigenes Zimmer, für das sie eine reduzierte Miete von 250 Euro zahlen. Diese wird durch Zuschüsse des Zentrums für psychosoziale und pädagogische Unterstützung (CEPAS) und Familienzulagen der Zukunftskeess gedeckt. «Sobald die Miete bezahlt ist, haben sie noch einen Restbetrag von 550 Euro, den sie verwenden müssen, um Essen zu kaufen, Gebühren zu bezahlen und so weiter», sagt Carine Kelsen, Leiterin der staatlichen Kinderheime.

«Wir sorgen dafür, dass junge Leute ihre Ausgaben im Griff haben, besonders wenn sie ein Gehalt beziehen», sagt sie. Denn hier geht es darum, jungen Menschen mit zum Teil dramatischen Erfahrungen gute Lebensbedingungen zu bieten und sie auf ihrem Weg zu einem eigenverantwortlichen Leben zu begleiten. «Jeder Jugendliche hat einen Referenten, der ihm bei der Suche nach Arbeit und Ausbildung hilft», erklärt Christine Kolber vom Service logement en milieu ouvert.

(Émilie Étienne/L'essentiel)