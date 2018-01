Luxemburger Zoll entdeckte mehr als 100 Kilo Drogen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kein Rauschmittel wird in Luxemburg – von Alkohol abgesehen – so häufig konsumiert wie Cannabis. Das zeigt sich auch an der Bilanz des Zolls, die L'essentiel vorliegt. Demnach beschlagnahmten die Fahnder im vergangenen Jahr insgesamt 102,3 Kilogramm Drogen, 89,75 davon waren Cannabis.

Bildstrecken 550 Kilo Marihuana verbrannt Der Straßenwert von Drogen in Luxemburg



Ein kleines Tütchen Marihuana (ungefähr 3,5 Gramm) kostet in Luxemburg zwischen 20 und 30 Euro. Das geht aus Zahlen der Police Grand-Ducale hervor.



0,3 Gramm Heroin kosten 20 Euro, 0,5 Gramm 50 Euro. 2,5 Gramm werden von der Polizei mit einem Straßenwert von 70 bis 100 Euro beziffert. Die Beamten fügen jedoch hinzu, dass die Preise sowohl vom Dealer als auch von der Qualität abhängig sind.



Die Preise von Kokain sind mit denen von Heroin weitgehend identisch. Laut Polizei liegt das daran, dass die Qualität des Kokains in den vergangenen Jahren stark gesunken ist.



Quelle: Police Grand-Ducale

«Es ist die Droge Nummer eins», erklärt Haupt-Inspektor Paul Felten. Der größte Teil des beschlagnahmten Cannabis stamme aus den Niederlanden und sei für den Luxemburger Markt vorgesehen gewesen. Die meisten Funde würden bei Fahrzeugkontrollen entlang der Autobahnen gemacht. Allerdings würde der Zoll mit selber Akribie Postsendungen und Frachtcontainer überprüfen.

Koks auf Platz 2

Der Luxemburg Zoll sucht außerdem fieberhaft sowohl nach synthetischen Drogen, die oft aus China stammen, sowie nach Abwandlungen bekannter Rauschmittel. «So haben wir vergangenen Jahr Heroin entdeckt, das 90 Mal so stark ist als herkömmliches», berichtet Felten. Während dieses in den USA verheerende Schäden angerichtet habe, seien in Luxemburg nur kleine Mengen entdeckt worden.

Abgesehen von diesem Fund sei den Zöllnern 2017 weniger Heroin ins Netz gegangen. Felten führt dies auf die schlechtere Qualität zurück, die im Umlauf sei. Stattdessen würden die Konsumenten vermehrt auf Kokain zurückgreifen. Mit 1,5 Kilogramm landete Koks im vergangenen Jahr hinter Cannabis auf Platz zwei. Außerdem wurden 1 Kilo synthetisches Marihuana, 910 Gramm Verschnitt sowie 871 Gramm Hasch entdeckt.



(th/pw/L'essentiel)