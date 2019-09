Zwei Freunde sammeln 40.000 Euro mit dem Rad

Die Strecke von Differdingen nach Mondim de Bastos in Portugal hatte es in sich. 2000 Kilometer waren Victor und Helder gemeinsam unterwegs. Die Strapazen der Reise nahmen die beiden nicht nur auf sich, um die Landschaft zu genießen. Ihr Ziel war es, Geld zu sammeln und einer guten Sache mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen – nämlich dem Thema Autismus.

«Die Reise durch die Pyrenäen in Frankreich war sehr anstrengend und schmerzhaft. Dann hatten wir auch noch einen Platten und Gegenwind in Spanien», erzählt Victor da Costa. Er ist selbst Vater eines autistischen Kindes. Die beiden Radfahrer teilten ihre Eindrücke von Unterwegs über Facebook. «Jeden Abend haben wir Bilder und Videos auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Die tolle Unterstützung von Zuhause hat uns Kraft gegeben, weiterzumachen», erklärt der junge Familienvater und fügt hinzu, dass dies nicht sein letztes Abenteuer gewesen sein soll.

Vier Tage früher am Ziel

Aufgebrochen waren die beiden am 27. Juli nach einem kleinen Festakt auf dem Marktplatz von Differdingen. Das Ziel, Mondim de Bastos in Nordportugal, sollte laut Plan am 16. August erreicht werden. Die Männer erreichten den Ort aber schon vier Tage früher. «Der erste, der uns in Portugal willkommen hieß, war mein Hund Leo. Der hat mich schon von weitem erkannt», erzählt Victor da Costa mit einem Lächeln.

Die Aktion war ein voller Erfolg. 40.000 Euro haben sie für die Autism Fondation gesammelt. «Viele Unternehmen haben sich mit Spenden an der Aktion beteiligt. Am 27. September organisieren wir eine feierliche Übergabe des Schecks.»

(Ana Martins/L'essentiel)