Aktivisten harren mehrere Stunden im Regen aus

Am Freitagmittag sind rund 15.000 Schüler aus dem Großherzogtum auf die Straßen gegangen, um an der «Fridays For Future»-Aktion teilzunehmen. Mit bunten Plakaten ausgestattet, marschierten die Jugendlichen durch die Hauptstadt und forderten einen Wandel in Sachen Klimapolitik. Dafür blieben die Schüler ihrem Unterricht zwar fern, erhielten aber «grünes Licht» von Bildungsminister Claude Meisch.

«We want change!» ertönte es aus den Reihen. Auch die anhaltenden Regenfälle hielten die Schüler nicht davon ab bis in den Nachmittag auf dem Glacis zu verharren. «Wir sind so stolz auf euch. Der Klimawandel bedroht uns alle, aber wir werden etwas tun», sagte ein «Youth for Climate»-Sprecher am Mikrofon. Der Protest verlief friedlich.

Ziel der Protestaktion ist es, Politiker auf klimapolitische Missstände aufmerksam zu machen und sie dazu zu bringen, konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz einzuleiten. Weitere Videos und Bilder der Aktion finden Sie hier.

(chb/L'essentiel)