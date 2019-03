140 Unternehmen haben noch keine Ergebnisse

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Es ist natürlich immer schwierig, eine endgültige Zahl zu sagen, aber ich denke, dass wir 2000 effektive Delegierte oder mehr bekommen werden», sagt André Roeltgen, Präsident des OGBL am Donnerstag, nachdem die Ergebnisse der Sozialwahl am Dienstag präzisiert wurden. Der OGBL verfügt derzeit über 1941 (im Vergleich zu 1909 im Jahr 2013) Delegierte. Der LCGB stellt derweil sicher, dass er alle Protokolle der Unternehmen erhalten hat und bald die endgültigen Ergebnisse bekannt geben kann.

«Mit 1165 effektiven Delegierte haben wir 192 mehr als 2013. Somit haben wir unsere Position gestärkt», sagt Patrick Dury, Präsident des LCGB. «Sicherlich müssen wir noch warten, aber im Vergleich zum angekündigten Debakel sind die Ergebnisse positiv», sagt Laurent Mertz, Generalsekretär von Aleba. Aleba hat in naher Zukunft fast 500 Delegierte im Finanzsektor. «Wir erwarten zwischen 600 und 700.»

Arbeitsaufsicht prüft 140 Unternehmen

Am Donnerstagabend berichtete das Arbeitsministerium, dass 836 Unternehmen mit mindestens 15 Beschäftigten von den 3800 potentiellen Unternehmen «keine Wahlen durchgeführt haben». Bei den Unternehmen mit weniger als 15 Mitarbeitern, ohne Kandidaten oder solche, die bereits in den vergangenen zwölf Monaten gewählt haben, haben 140 Unternehmen ihr Verfahren am Donnerstag gegen 17:45 Uhr noch nicht abgeschlossen.

«Die Arbeitsaufsicht wird die einzelnen Fälle der 140 Unternehmen prüfen und gegebenenfalls die notwendigen Prüfungen durchführen», sagt das Ministerium.

