Hier kann sich jeder vom Großherzog verabschieden

In der Nacht zum Dienstag ist Altgroßherzog Jean gestorben, seither trauert das Großherzogtum um das ehemalige Staatsoberhaupt. Nun hat der großherzogliche Hof Details zum Ablauf seiner Beisetzung am 4. Mai bekannt gegeben. So soll der Sarg des Altgroßherzogs bereits am Sonntag, 28. April, von Schloss Berg zum Palast in der Hauptstadt gebracht werden. In der «chapelle ardente» kann die Öffentlichkeit dann zu festgelegten Zeiten Abschied vom früheren Machthaber nehmen.

Am Montag, 29. April, von 14 bis 19 Uhr, am Dienstag, 30. April, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr. Dann am Mittwoch, 1. Mai, 10 bis 19 Uhr, Donnerstag, 2. Mai, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr sowie am Freitag, 3. Mai von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Kondolenzbücher liegen am Wachposten des Großherzoglichen Schlosses, am Schloss Berg und am Schloss Fischbach aus. Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Kameras und sperrigen Taschen auf dem Gelände des Großherzoglichen Palastes mitgeführt werden.

Der Trauermarsch führt durch Luxemburg-Stadt über den Boulevard Royal und die Rue Notre-Dame, bis zur Rue du Marché aux Herbes vor den großherzoglichen Palast.

Die Trauermesse selbst findet am 4. Mai, um 11 Uhr in der Kathedrale unserer lieben Frau in Luxemburg statt. Da die verfügbaren Plätze begrenzt sind, können sich Interessierte ab Montag, 29. April, 9 Uhr, über die Webseite www.monarchie.lu bzw. unter der Nummer 474 874 – 810 anmelden. Es sind maximal zwei Plätze pro validierter Registrierung möglich. Personen, die an der Messe teilnehmen möchten, müssen sich zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr an der Sicherheitskontrolle mit Ausweis beim Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg einfinden. Ein Pass wird dann am Theater übergeben. Für den Transport zur Kathedrale und zurück wird ein Shuttlebus eingerichtet.

(L'essentiel)