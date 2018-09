«Die Feuerwehr sagte: Du wohnst hier nicht mehr»

Jan, 31, ist im April für ein Praktikum an der Uni nach Luxemburg gekommen. Im Oktober wollte der angehende Sound-Designer seinen Bildungsaufenthalt beenden und wieder nach Hause fahren. Für Jan war es eine lehrreiche und ruhige Zeit in Luxemburg – doch dann kam leider ein Großbrand dazwischen.

Montagnachmittag, während er sich gerade auf dem Campus Belval aufhält, erhält der Student eine dringliche E-Mail. Darin heißt es, die Bewohner des Studentenwohnheims «Le Parc du Canal» sollten das Gebäude auf schnellstem Weg verlassen. Der junge Mann aus dem bayerischen Würzburg dachte zunächst an eine Sicherheitsübung, bevor er eine zweite, noch dringendere Nachricht erhält. «Ich bin sofort hingefahren. Ich habe die Feuerwehr gefragt, ob ich reingehen darf. Sie sagten mir: ‹Nein, du wohnst hier nicht mehr›».

Gestank nach Rauch

Jans Zimmer befindet sich direkt neben dem Obergeschoss des Nachbargebäudes. Das Haus wird gerade renoviert und geriet am Montag in Brand. Der Student hielt das Schlimmste für möglich. «Ich dachte, dass mein Zimmer völlig verbrannt und voller Löschschaum sein würde. Am Ende waren die Folgen zum Glück nicht so schlimm. Wegen des Feuerwehreinsatzes war aber viel Wasser im Gebäude. Und es roch nach wie stark nach Rauch.»

Jan hatte Glück, dass sein Hab und Gut von dem Feuer verschont blieb. «Es könnte aber sein, dass das Wasser ein paar Dinge beschädigt hat.» Er hofft nun, dass die Versicherungen für mögliche Schäden aufkommen.

Kein schöner Beginn eines Auslandsabenteuers

Montagabend und der Dienstag waren für den jungen Mann nicht einfach. «Glücklicherweise haben die Stadt Esch und das Studentenwerk uns schnell eine Ersatzunterkunft besorgt. Sie gaben uns zudem Kissen, Handtücher und Toilettenartikel.» Die Mehrheit der 35 betroffenen Studenten ist nun in die Résidence Diva in der Rue Dicks eingezogen.

Was passiert ist, kann der Student noch immer nicht ganz begreifen. Aber bei seinen Nachbarn und Praktikumskollegen, die erst am Sonntag in Luxemburg angekommen sind, dürfte der Schock noch tiefer sitzen. «Sie haben nur eine Nacht hier verbracht, bevor das Feuer kam und sie zwang erneut umzuziehen. Den Beginn ihres Auslandsabenteuers haben Sie sich sicher ganz anders vorgestellt.»

(Thomas Holzer/L'essentiel)