Drei Millionen Euro für den Tourismussektor

Der Tourismussektor «war der erste, der von der Krise im Zusammenhang mit Covid-19 betroffen war», sagte Lex Delles am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, um das Maßnahmenpaket für die durch die Coronavirus-Pandemie starke gebeutelte Branche vorzustellen. Und der Minister fügte hinzu, dass es auch der Sektor sein wird, der «wahrscheinlich die längste Zeit brauchen wird, um sich zu erholen».

Deshalb hat die Regierung Luxemburgs ein Sanierungspaket in Höhe von drei Millionen Euro genehmigt. Denn während die Fachkräfte in der Tourismusbranche sehr schnell von der Kurzarbeit, rückzahlbaren (oder nicht rückzahlbaren) Vorschüssen und staatlichen Garantien profitieren konnten, seien viele Verbandsstrukturen auf die Arbeit und Mithilfe von Freiwilligen angewiesen – und hätten unter der plötzlichen Einstellung der Tätigkeit umso mehr gelitten.

Och wann den Tourismus-Secteur vun der Corona-Pandemie staark getraff ginn ass, huet en e grousst Potential fir en Neistart. Eise Plan de relance setzt ënner anerem op d’Campagne „Lëtzebuerg, dat ass Vakanz!“, en Tourismusfong an e nationale sanitäre Label fir Business-Events. pic.twitter.com/4cEymk3J26 — Lex Delles (@LexDelles) June 4, 2020

Dies ist eine der Maßnahmen, die der Minister am Donnerstag vorgestellt hat. «Ein gezielter Fahrplan wird es ermöglichen, das Potenzial Luxemburgs als erstklassiges Reiseziel zu entwickeln», betonte Lex Delles und erinnerte an eine Studie vom März, die die positiven Auswirkungen des Tourismus auf das Image des Landes, seine Wirtschaft und sein Erbe hervorhob. Und all dies sei eine starke Grundlage für die Wiederbelebung der Branche nach den Ausgangsbeschränkungen.

