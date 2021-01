«Put Bernie Everywhere» hat Luxemburg erreicht

Praktische Winterjacke und auffällige Strick-Handschuhe: Irgendwie wollte Bernie Sanders so gar nicht ins Setting der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden passen. Am Mittwoch sorgte der Senator aus Vermont mit seiner Outfitwahl für viel Gesprächsstoff – und einen kleinen Internet-Hit.

Medien bezeichneten die Kleiderwahl – gepaart mit der Sitzhaltung Sanders mit verschränkten Armen – als «grumpy chic» – miesepetrigen Stil. Auf Twitter kursierten nach kürzester Zeit unzählige Foto-Montagen, die Sanders in allen möglichen – und unmöglichen – Situationen zeigten. Nun hat der Trend auch das Großherzogtum erreicht. Im Netz sind Bilder aufgetaucht, die den Senator vor dem großherzoglichen Palast oder dem Stade Josy Barthel zeigen.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Sanders in dieser Weise für Aufsehen sorgt. Die Strick-Handschuhe erreichten vor etwa einem Jahr bei einem Auftritt des Politikers Berühmtheit, der damals noch als Kandidat bei den demokratischen Vorwahlen gegen den späteren Sieger Joe Biden antrat. Hergestellt aus recycelten Pullovern und alten Plastikflaschen, wie die «Los Angeles Times» berichtet, schafften es die Handwärmer sogar zu einem eigenen Twitter-Account. Unter dem Titel @BerniesMittens (Bernies Fäustlinge) sind dort bis heute die schönsten Auftritte der Handschuhe zu bestaunen.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

I made a website where you can put bernie in places using google maps street view. Enjoy!https://t.co/UfY5g9xU2k pic.twitter.com/8rstiEXOHf