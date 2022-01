Luxair erhöht Frequenz der Flüge nach London

Luxair bietet ab 1. März dieses Jahres täglich fünf Flüge nach London an. Die Fluggesellschaft erhöht die Frequenz der Flüge in die britische Hauptstadt aufgrund der starken Kundennachfrage, wie Luxair am Freitag mitteilt.

Dies ermögliche einen Hin- und Rückflug am selben Tag. Von Montag bis Freitag und am Sonntag werde eine Havilland Q400 der Luxair um 6.30 Uhr (Londoner Ortszeit) ab London starten – mit Ankunft in Luxemburg um 8.45 Uhr (luxemburgische Ortszeit). Dies ermögliche Geschäftsreisenden einen ganzen Arbeitstag vor Ort, kombiniert mit einem Flug am Ende des Tages.

Die erhöhte Frequenz, wird von Montag bis Samstag durch den Flug von Luxemburg um 21.10 Uhr mit Ankunft in London City um 21.30 Uhr (Londoner Ortszeit) ergänzt. Die Maschine werde dann am Flughafen in London bis zum Abflug am nächsten Tag um 6.30 Uhr stationiert.

(mm/L'essentiel)