Geplanter Rathaus-​​Abriss spaltet Sandweiler

Das Sandweiler Rathaus ist leicht an seinen roten Außenwänden und an seiner runden Form erkennbar. Nun soll das 20 Jahre alte Gebäude abgerissen und durch ein neues Rathaus ersetzt werden. Das ist zumindest der Plan von Bürgermeisterin Simone Massard-Stitz (CSV). Laut ihr ist der Rundbau «den heutigen Anforderungen nicht mehr genügend». Unter anderem habe das Gebäude eine negative Energiebilanz und es mangele an Platz – nicht zuletzt wegen der Runden Form.

«Wir hatten zuerst an eine Renovierung gedacht. Aber das würde schätzungsweise 3,5 Millionen Euro kosten. Und das, um ein schlecht entworfenes Gebäude zu renovieren, ohne nur einen zusätzlichen Quadratmeter zu gewinnen», erklärt die Bürgermeisterin. Eine Verlegung des Rathauses in die Rue d'Itzig ist erwogen worden, aber das Projekt war nicht überzeugend. «Es wäre weniger zentral, und es wäre immer noch notwendig, für die Renovierung des derzeitigen Rathauses zu bezahlen, um es anders zu nutzen». Simone Massard-Stitz stellt aber klar, das Gebäude nicht leichten Herzens abreißen zu wollen, sondern nur «um ein funktionelleres Gebäude mit zwei Stockwerken» zu bekommen.

Opposition will Referendum organisieren

Während die Koalitionspartner CSV und Déi Gréng das Projekt unterstützen, sieht die Opposition dies ganz anders. LSAP und DP haben deshalb eine Petition eingereicht und fordern deshalb eine Volksabstimmung. Bisher habe diese mehr als 500 Unterschriften erhalten, so Gemeinderatsmitglied Jacqueline Breuer (LSAP). Damit ist die Mindestquote von einem Fünftel Wähler erreicht, so dass die Gemeinde nun drei Monate Zeit hat ein Referendum zu organisieren.

«Der Architekt behauptet, dass das Gebäude für weniger als eine Million Euro renoviert und ausgebaut werden könne. Aber ein Plan oder ein Kostenvoranschlag wurde uns noch nicht vorgelegt», so Breuer. Auch sei sie nicht davon überzeugt, dass mehr Platz geschaffen werden muss und fordert eine «bessere Verwendung des Geldes in dieser Krisenzeit». Laut Bürgermeisterin Massard-Stitz seien die Gemeindefinanzen solide. Die Kosten für das zukünftige Gebäude seien allerdings noch nicht bekannt, erklärte sie.

