Luxemburger Comedians haben eine neue Heimat

«Wir haben erkannt, dass es in Luxemburg keine französischsprachige Stand-up-Szene gibt. Das wollten wir ändern», sagt Florencia Quiaios Matias, Mitbegründerin des Nasty Comedy Club. Sie hat zusammen mit Sébastien Vecrin, dem ehemaligen Chefredakteur des Luxuriant Magazine, beschlossen, eine neue monatlich stattfindende Veranstaltung ins Leben zu rufen. Herausgekommen ist die Reihe Le drôle de jeudi, die ihre Heimat in der Gaststätte De Gudde Wëllen gefunden hat und am heutigen Donnerstag (20 Uhr) ihre Premiere feiert.

Ein mauscheliger Ort, an dem es ein engagiertes Team den Komikern ermöglicht, ihre humorvollen Geschichten einem größeren Publikum zu erzählen. «Wir wollten den Comedy-Fans einen festen Termin im Veranstaltungskalender und viele neue Talente bieten», sagt Quiaios Matias, die auch Produktionsassistentin von Thierno Thioune, dem Regisseur des französischen Komikers Haroun ist.

«Natürlich sind wir auch bestrebt, den Comedians aus der Großregion eine Bühne zu bieten und sie bei ihren ersten Schritten zu begleiten», sagt die Veranstalterin. Zur ersten Ausgabe begrüßt der Nasty Comedy Club in der Rue du Saint-Esprit Ghislain Blique, der jeden Mittwoch im Theater La Petite Loge in Paris auftritt; Nassim Mellah, Sänger und Beatboxer sowie Louis Chappey, ein junges «Stand-up-Genie».

Mit Ghislain Blique hat sich auch ein bekannter Pariser Comedian angesagt.

(Cédric Botzung/L'essentiel)