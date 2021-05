Kampagne soll Radfahren wieder sicherer machen

Als Julie mit ihrem Fahrrad in der Hauptstadt auf dem Roosevelt Boulevard fuhr, ahnte sie nicht, dass sie die neue Polizei-Kampagne «Sécher mam Vëlo» einweihen würde. «Die Polizeibeamten hielten mich an und erinnerten mich an die Sicherheitsvorschriften und daran, was am Fahrrad keineswegs fehlen sollte.» Bei ihr habe aber alles der Norm entsprochen, auch wenn sie «nicht den empfohlenen Helm trug», erklärt die Radfahrerin. Sie findet die Kampagne eine gut Initiative, da «Autofahrer nicht genug aufpassen».

Neue App



Der App der Polizei wird neues Leben eingehaucht. Die neue Version wird um die Funktion «My Safe» reicher. Diese ermöglicht es dem Benutzer, wichtige Elemente seiner Wertsachen abzuspeichern. Im Falle des Fahrrads wird der Benutzer beispielsweise aufgefordert, eine Beschreibung sowie die Seriennummer und einige Fotos hochzuladen. Somit wird unter anderem die Untersuchung und Rückgabe des Rads im Falle eines Diebstahls erleichtert. Im vergangenen Jahr wurden der Polizei 720 Fahrraddiebstähle gemeldet, ein Anstieg von 50 Prozent in zwei Jahren.

«Seit vergangenem Jahr sind wieder mehr Fahrräder auf den Straßen unterwegs. Das ist positiv, aber einige Fragen bezüglich der Sicherheit müssen geklärt werden», schildert Henri Kox (Déi Gréng), Minister für Innere Sicherheit. Es gelte nun «sicherzustellen, dass Radfahrer die richtige Ausrüstung haben, und dass die Straßenverkehrsordnung respektiert wird», fasst der Minister die Botschaften der Kampagne zusammen. Man brauche einen gegenseitigen Respekt auf den Straßen. Jo Klein von ProVelo, einem Partner der Kampagne, sieht das genauso: «Es gibt immer Leute, die die Verkehrsregeln nicht respektieren, auch unter Radfahrern. Das müssen wir unseren Mitgliedern, aber auch den Autofahrern mitteilen». Er nutzt indes die Gelegenheit, daran zu erinnern, dass Radfahrer die am meisten gefährdeten Verkehrsteilnehmer sind.

Ein Viertel der Verkehrstoten sind Fußgänger und Radfahrer

Pascal Peters vom Polizeipräsidium bestätigt dies: «Die Zahl der tödlich verunglückten und verletzten Personen ist über die Jahre hinweg ziemlich stabil geblieben, allerdings gehören immer mehr zu den gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Im vergangenen Jahr waren zwölf Prozent der Verkehrstoten Radfahrer und 16 Prozent Fußgänger», fasst er zusammen. Deshalb müssen seiner Meinung nach Sensibilisierungskampagnen die sanfte Mobilität einschließen.

In dieser Woche werden die Polizeibeamten noch Gnade walten lassen und bei kleineren Verstößen nur mündliche Verwarnungen aussprechen. Danach können auch Strafzettel verteilt werden. In diesem Zusammenhang erinnert der Beamte daran, dass Radfahrern auch Punkte vom Führerschein abgezogen werden können. «Die Straßenverkehrsordnung sieht Strafzettel vor, die unabhängig vom Fahrzeug zum Verlust von Punkten führen. In diesen Fällen entscheidet die Verwaltung.»

