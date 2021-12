Loan (8) unterstützt den «Convoi du coeur»

Er hat sich seine Weihnachtsgeschenke redlich verdient! Der achtjährige Loan aus Luxemburg hat mit Hilfe seiner Eltern einen Schokoladenverkauf organisiert, dessen Erlös dem Projekt «Convoi du coeur» des Differdingers Mohamed Habbaz zugute kommt. Der Busfahrer ist ein Abenteurer mit einem großen Herzen und wird 5000 Kilometer zwischen der luxemburgischen Hauptstadt und Nouakchott in Mauretanien mit einem Sattelschlepper zurücklegen.

Tonnen von Milchpuder, Windeln, Kleidungsstücke, Spielwaren: Mit einem prall gefüllten Lkw – der übrigens von der Firma Truck & Bus zur Verfügung gestellt wurde – hat Habbaz vor, sich auf den Weg zu einem Waisenhaus zu machen. Verwaltet wird dieses von der NGO Alcae. Habbaz hofft nun, dass andere großzügige Spender es dem kleinen Loan gleichtun. Bis Januar sammelt er am Wochenende am Bus-Terminal in Athus Spenden. «Das Ziel ist es, im Laufe des Januars mit einem vollen Lkw aufzubrechen», erklärt der Gründer des Verbands MCS Association, dem eine intensive Reise von Luxemburg über Frankreich, Spanien und Marokko bis in die Sahara bevorsteht.

«Von der Dankbarkeit der Kinder überwältigt»

Angst mache ihm die Reise nicht. «Jemand muss es machen. Die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, wie schwierig das Leben in Mauritanien ist. Dort fehlt es an allem. Kinder sollten aber nicht leiden. Sie sind unschuldig und aufrichtig», sagt Habbaz. Bei seinen vorherigen Reisen habe ihn vor allem die Dankbarkeit der Kinder überwältigt, was ihn motiviert weiterzumachen. Vor ein paar Jahren war der Busfahrer bereits mit Hilfsgütern nach Marokko gefahren. «Ich plane, jedes Jahr eine solche Reise zu machen», erzählt er.

In Sachen Logistik wird Habbaz vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten unterstützt. Während seiner Reise wird ihn ein marokkanisches Fernsehteam begleiten. Wer will, kann die Reise auch täglich auf Habbazs Facebook-Seite «Le Convoi du Coeur» verfolgen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)