Luxemburg-​​Stadt bekommt einen Strand

Trotz des wechselhaften Wetters hat der Sommer in den vergangenen Tagen Einzug ins Großherzogtum gehalten. Und wie könnte man die sonnigen Tage in der Hauptstadt besser genießen, als an einem Strand?

Die Stadt Luxemburg lässt deshalb in diesem Jahr erstmals einen Strand samt Liegestühlen und Sonnenschirmen entstehen. Von Mitte Juli bis Ende September können sich die Bürger an der Place du Théâtre sonnen und rekeln. Ein kleiner Brunnen soll Abkühlung verschaffen. Eine Möglichkeit zum Schwimmen besteht allerdings nicht.

«Der Platz wird zu einem Ort, an dem man sich großartig entspannen und das Wetter genießen kann», sagte Stadtschöffe Serge Willmes beim «City Breakfast» am Mittwoch.

Ein «Food Village» am Knuedler

Neben dieser Neuerung sind für die Sommersaison weitere Attraktionen in der Stadt geplant: Im Parc Merl fahren wieder kleine Segelboote, auf der Place d'Armes werden leuchtende Girlanden installiert und auf dem Wochenmarkt auf der Place Guillaume II gibt es künftig ein «Food Village».

Dort können die Kunden von August bis Oktober verschiedene Spezialitäten entdecken. «Wenn das Experiment erfolgreich ist, könnte es auch verlängert werden», erklärte der stellvertretende Bürgermeister Patrick Goldschmidt.

(Thomas Holzer/L'essentiel)