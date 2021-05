Rotondes verwandelten sich in Geek-​​Paradies

Am Sonntag haben sich die Rotondes in ein Paradies für Geeks verwandelt. Zusammen mit dem Laden «Le Reservoir» organisierten sie die erste Ausgabe der Geek-Messe. Die Besucher ließen nicht lange auf sich warten: Die 37-jährige Janis hielt mit funkelnden Augen eine Figur von C-3PO, dem legendären «Star Wars»-Droiden, in den Armen. Sie und ihre Freundin Nathalie (40) seien große Fans imaginärer Welten – eine Leidenschaft, die sie mit vielen weiteren Besuchern, die ab 10 Uhr am Eingang Schlange standen, teilen.

Bastien und sein Freund Quentin (12) kamen mit jeder Menge «God of War»- und «Crash Bandicoot»-Figuren im Schlepptau. «Wenn ich nur wüsste, was sie an Videospielen mögen», schmunzelt Bastiens Mutter Vanessa. Eine Frage, die die Schulfreunde Loris (18), Alessandro (20) und Sarah (19) mit Leichtigkeit beantworten können: «Die Challenge des Spiels und die Ästhetik des Universums!» Eine andere Mutter zeigte ihrer achtjährige Tochter derweil ein Gitarren-Videospiel. «Ich habe früher, als ich jünger war, viel gespielt», verriet sie.

Unter den Ausstellern waren auch einige Privatpersonen zu finden. «Wir verkaufen Spiele, die wir durchgespielt haben, und ein paar Klamotten – in der Hoffnung, wieder etwas Platz zu schaffen», erzählten Tami (30) und Ben (39). Aber auch Professionelle hatte es zur Geek-Messe verschlagen: «Am Dienstag eröffne ich «Respawn» in der Rue du Fort Neipperg, eine Bar für Videospiele, Brettspiele, Rollenspiele...», erklärt François.

(sg/L'essentiel)