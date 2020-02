Die Pegel an Luxemburgs Flüssen sinken

Am Montag hatten die Experten der Hochwasservorhersagezentrale Luxemburg (HVZ) noch mit weiter steigenden Pegeln durch Regenfälle in der Nacht auf Dienstag gerechnet. Dieser Anstieg fiel allerdings geringer aus als angenommen. Nur an Our und Sauer war die Tendenz der Pegel in den vergangenen sechs Stunden gleich geblieben.

An der Untersauer und ihren nördlichen Zuflüssen rechen die Experten noch mit steigenden Wasserständen. Danach soll nach auch hier langsam das Wasser zurückgehen. Die möglichen Schauer, die am Dienstag noch erwartet werden, könnten das Wasser leicht steigen lassen. Starke Anstiege werden nicht mehr erwartet.

Die HVZ hat aus diesem Grund entschieden den Bereitschaftsdienst am Mittag einzustellen. Aus dem Bericht der Wasserverwaltung geht hervor, das in Bondorf nordwestlich der Hauptstadt der meiste Regen gefallen ist. Hier wurden von Sonntag bis Montag 36,6 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Livingen in der Gemeinde Roeser liegt in der Tabelle auf Rang zwei mit 32,5 Litern auf den Quadratmeter. Alleine am Montag fielen hier 27,9 Liter Regen.

(L'essentiel)