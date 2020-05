«Es gibt keine Hochzeit, bei der man Abstand hält»

Ein Jahr lang haben sie sich darauf vorbereitet. Die standesamtliche Trauung am 24. April in Redingen/Attert, die Feier im Château du Bois d'Arlon am 9. Mai mit 60 Gästen, Caterer, DJ, Blumen. Alles war bestellt, einzig das Kleid und der Frack waren noch nicht geändert. Malou und Pietro, beide 50 Jahre alt, aus Ospern, haben lange um ihre Hochzeit gebangt. Doch vor zwei Wochen hat die Corona-Pandemie ihre Pläne endgültig durchkreuzt und es blieb ihnen nur, das Fest zu verschieben.

«Als wir Anfang März von dem Virus hörten, waren wir noch zuversichtlich. Aber es ging schnell vorbei. Das Schwierigste war der Zweifel», erzählt Malou. Rechtlich hätten sie den Termin halten können, aber die Gesundheitsmaßnahmen hätten die Feier ruiniert. «Eine Hochzeit ist gesellig. Wir sind eine Familie, wir küssen und umarmen uns. Wir wollten nicht Abstand halten müssen», sagt sie. «Eine Hochzeit ist teuer», sagt Pietro, «wir wollen auch etwas davon haben.»

Glücklicherweise konnten der Caterer und seine zukünftige Frau ein Datum für 2021 finden. Der 8. Mai 2021 wird nun der Hochzeitstag von Malou und Pietro sein. «Andere Paare, die diesen Sommer abgesagt haben, haben bereits Schwierigkeiten, ein Datum für 2021 zu finden», sagt Malou. Auf der finanziellen Seite sind die Anzahlungen geleistet worden, aber die Unternehmen haben Verständnis gezeigt. Die Gäste haben den Verlobten Trost zu gesprochen. «Meine Freunde sagten mir, sie hätten noch ein Jahr Zeit für ihre Diät», witzelt Malou. Von nun an hofft sie nur noch, «dass es am 9. Mai sehr schlechtes Wetter gibt» und dass sie das richtige Datum in den Ehering eingravieren lassen kann. (Anmerkung der Redaktion: Schlechtes Wetter an französischen Hochzeiten gilt als gutes Omen für die Ehe.)

(nm/L'essentiel)