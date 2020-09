Luxemburger Forscher erhält 1,5 Millionen Euro

Tegawendé Bissyandé ist einer der glücklichen Nutznießer des Horizont-2020-Programms der Europäischen Kommission. Der Forscher der Universität Luxemburg wird im Rahmen des europäischen Forschungs- und Innovationsprogramms der EU mit einem Budget von 1,49 Millionen Euro gefördert, das über fünf Jahre ausgegeben werden soll.

Der Spezialist für Debugging und Computer-Codierung arbeitet an der Entwicklung eines «Programms zur automatischen Fehlerbehebung», wie er gegenüber L'essentiel erklärt. «Heute sind die Entwickler für die Diagnose, die Lokalisierung und die Behebung von Fehlern zuständig. Die Idee dabei ist, dass das Programm alles selbst macht – automatisch», erklärt er. Stichwort: künstliche Intelligenz. Das Programm würde sehen, «was der Entwickler nicht sieht», und würde die natürliche Sprache des Codes nutzen.

« Wir suchen Menschen aus der ganzen Welt »

Die Idee von Tegawendé Bissyandé, der sein Studium in Bordeaux abgeschlossen hat, nachdem er seine Heimat Burkina Faso verlassen hatte, ist es, ein Programm zu entwickeln, «das der Allgemeinheit dient». Jeder Internetnutzer könnte es für alltägliche Probleme nutzen. Das Projekt befindet sich «in der Anfangsphase», räumt Bissyandé ein, aber der Fünf-Jahres-Zeitplan für die Entwicklung erscheint ihm realistisch. Mit der Förderung sieht er sich und seine Mitstreiter schneller am Ziel. «Es wird ausschließlich zur Rekrutierung einer Mannschaft verwendet», sagt er. Im Moment würden zwei Professoren und drei Doktoranden an dem Projekt arbeiten,. «Aber das Team wird bald wachsen. Wir suchen Menschen aus der ganzen Welt, und jede Hilfe ist willkommen», sagt er.

Das EU-Forschungsprogramm Horizont 2020 hat ein Gesamtvolumen von elf Milliarden Euro. Wie die EU auf ihrer Webseite mitteilt, sollen in diesem Jahr wenige, wichtige Themen wie Klimawandel, saubere Energie, Kunststoffe, Cybersicherheit und die digitale Wirtschaft im Mittelpunkt stehen.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)