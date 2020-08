Luxemburg umgeht Einstufung als Risikogebiet

Seit Donnerstag werden die Grenzgänger nicht mehr in der Corona-Statistik des luxemburgischen Gesundheitsministeriums geführt. Das Großherzogtum will damit eine erneute Einstufung als Risikogebiet verhindern.

Wie das Luxemburger Wort berichtet habe das Gesundheitszentrum dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zwar immer nur die Neuinfektionen unter den Einwohnern Luxemburgs übermittelt, die Infektionen bei den in Luxemburg getesteten Grenzpendlern seien aber dennoch mit in die Statistik eingeflossen. Dies hätte die Infektionszahlen in die Höhe geschraubt.

Da diese Zahlen als Grundlage für die Einstufung der Länder als Risikogebiet dienen, verzichtet das Großherzogtum nun darauf, diese zu veröffentlichen. Dies habe allerdings keinen Einfluss auf die Teststrategie des Landes. Auch Grenzpendler würden demnach weiterhin getestet. Sie fallen eben nur aus der Corona-Statistik.

(L'essentiel)