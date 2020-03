Verlängert die Chamber heute den Notstand?

Am heutigen Samstagnachmittag wird in der Chamber unter anderem darüber abgestimmt, ob der «état de crise» auf bis zu drei Monate verlängert werden soll. Aktuell greift der Notstand, den Bettel am Dienstag im Kampf gegen das Coronavirus ausgerufen hatte, nur für zehn Tage.

Die Abstimmung dürfte kein Problem darstellen, obwohl eine 2/3-Mehrheit benötigt wird. Die CSV-Fraktionsvorsitzende Martine Hansen hat angedeutet, dass die 21-köpfige CSV-Fraktion mit Ja stimmen wird.

Die Sitzung kann im Chamber TV live verfolgt werden.

(L'essentiel)