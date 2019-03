Die Bevölkerung soll Großprojekt mitentwickeln

Artikel per Mail weiterempfehlen

Für die Umgestaltung des ehemaligen Stahlstandortes Esch-Schifflingen wurde ein innovatives Verfahren gewählt. Agora, die für die Entwicklung von Belval zuständige Entwicklungsgesellschaft, präsentierte die Details am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. In der zweiten Phase des Projekts wird ein «Urban Design Workshop» stattfinden. Im Gegensatz zum traditionellen Städtebauwettbewerb werden hier die Meinungen internationaler Experten und der Bevölkerung zusammengeführt. Letztere wird aufgefordert, sich an der Entwicklung von Projekten zu beteiligen.

Vom 29. März bis 5. April findet eine Woche mit Präsentationen, Konsultationen und regem Austausch statt. Auf dem Programm stehen Diskussionen, ein partizipativer Workshop mit Führungen und Räumlichkeiten, um sich mit den vier Teams zu treffen und auszutauschen, die auf die Entwicklung großer städtischer Projekte, insbesondere in Industriegebieten, spezialisiert sind. «Die Teammitglieder haben ihre internationale Expertise, aber keine lokalen Kenntnisse», hofft Frank Vansteenkiste, Präsident von Agora.

Bevölkerung soll motiviert werden

In den Spezifikationen für die Sanierung der 62 Hektar Ödland wird dem Wohnen Vorrang eingeräumt. 50 bis 60 Prozent der Fläche sollen für den Wohnungsbau genutzt werden. Öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten usw. werden 20 bis 25 Prozent des Landes einnehmen und 10 bis 15 Prozent der Fläche stehen für Unternehmen des Tertiär- und Innovationssektors bereit. Ungefähr fünf Prozent sind schließlich für Geschäfte, Dienstleistungen und Restaurants reserviert.

Selbst wenn zunächst nur der grobe Rahmen skizziert wird, «kann man sich zum Beispiel die Lage der Hauptstraßen, die Dichte und die Art der Gebäude direkt neben bestehenden Gebäuden vorstellen. Das sind sehr wichtige Ideen, für die wir die lokale Bevölkerung motivieren möchten, sie zu teilen», sagt Frank Vansteenkiste. Eine Jury aus 25 Experten wählt dann das beste Stadtprojekt aus. Nach Verfeinerungen und Ergänzungen sowie der Präsentation vor dem Beratungsausschuss, dem die Regierung, ArcelorMittal und die Kommunen angehören, wird es im September der Öffentlichkeit vorgestellt. Die ersten Arbeiten werden bis Mitte 2020 stattfinden und die Vermarktung der ersten Flächen wird bis 2023/2024 erwartet.

