Alle müssen jetzt im Bus Schutzmasken tragen

«Sobald jemand in einen Bus steigt, muss er diesen Schutz tragen. Auch wenn niemand drin ist». Premierminister Xavier Bettel hatte bereits am Mittwoch sehr deutlich gemacht, dass es keine Ausnahmen geben werde, wenn Menschen in öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs sind. Am Donnerstagmorgen hat das Verkehrsministerium die Maßnahme nun bestätigt und erkält.

Die Regel betrifft «das Personal», aber auch alle «Fahrgäste». Alle müssen im Bus den eigenen Mund und die Nase bedeckt haben. Dazu müssen die Meschen «eine Maske tragen, entweder eine medizinische Maske oder eine hausgemachte Maske aus Stoff oder einfach einen Schal». Die Maßnahme gilt «ab Montag, dem 20. April» in «Bussen, Zügen und Straßenbahnen in Luxemburg».

Darüberhinaus bleiben weiterhin die seit Beginn der Pandemie eingeführten Maßnahmen bestehen, wie beispielsweise die verschlossen bleibende Vordertür der Busse und die freibleibende erste Sitzreihe.

(nc/L'essentiel)