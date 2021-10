EuroMillions lockt mit 220 Millionen-​​Rekord-​​Jackpot

«Wenn ich den Jackpot gewinne, begleiche ich meine Schulden, zahle auf die Konten meiner Kinder ein und spende an Bedürftige», sagt Nico, 45. Genau wie er träumen tausende Spieler davon, die Zahlenreihe zu finden, die ihr Leben verändern könnte. Der Luxemburger versucht sein Glück seit 17 Jahren. «Vielleicht ist es diesmal mein Tag», lächelt er und hält ein Dutzend alter Lottoscheine hoch.

An einer Tankstelle im Süden des Landes kommen viele Menschen mit einem Schein in der Hand heraus. «Einige sind regelmäßige Spieler und setzen sogar große Summen, während andere in letzter Minute kommen, weil sie das Plakat gesehen haben», so eine Mitarbeiterin, die auch mal für den Fall der Fälle getippt hat.

Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat der EuroMillions-Jackpot die Rekordsumme von 220 Millionen Euro erreicht. Nach einer ersten Auslosung am Dienstag, bei der es keinen Gewinner gab, blicken nun alle gespannt auf Freitag. «Was würde ich mit 220 Millionen Euro machen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Im Moment liegt mein Rekordgewinn bei 50 Euro», lacht ein Mann, der seit zehn Jahren immer auf die selbe Zahlenreihe tippt. Es wird erwartet, dass über 100.000 Menschen um den Jackpot spielen werden.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)